شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تستمر لليوم الثانى صرف معاشات أبريل للشريحة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى لليوم الثانى فى صرف معاشات أبريل للشريحة الثانية، لمن يتقاضى أكثر من 1000 جنيه قبل زيادة يوليو الماضى، حتى 2000 جنيه وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد

‎وشكلت الهيئة غرفة عمليات لمتابعة صرف المعاشات بمنافذ الصرف، وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين، بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ، بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون.‎

‎وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة"، مهماً كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الإستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي، والمقدر عددها 12 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.

‎على جانب آخر تواصل الهيئة صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المستفيدين منها وعددهم 2.4 مليون مستفيد بدءاً من أول الشهر الجارىً بالتوازى مع معاشات إبريل.