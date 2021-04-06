شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تعلن إجراءات احترازية لصلوات أسبوع الآلام وقداس عيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر تفاصيل الاستعداد للأعياد في ظل جائحة كورونا ، وأكد دكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية فى بيان أن الكنيسة قررت إقامة احتفالات عيد القيامة المجيد وأسبوع الآلام مع مراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة واتباع إرشادات وزارة الصحة المصرية، إذ وضعت الكنيسة بعض التعليمات والضوابط لإقامة الصلوات:





- لا يسمح بالدخول نهائيًا بلا كمامات. - قياس درجة الحرارة عند الدخول بالإضافة لتوفير المطهرات للمصلين. - تطهير وتعقيم الكنيسة قبل وبعد العبادة. - الجلوس فى مقاعد محددة تراعي التباعد الاجتماعي بين المصلين. - توفير قاعات إضافية مزودة بشاشات لنقل الصلوات لمراعاة التباعد الاجتماعى.- تذاع خدمات أسبوع الآلام وصلاة العيد مباشر من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالكنيسة الأسقفية.

- تناشد الكنيسة الأسقفية شعبها ملاحظة أى أعراض تظهر عليهم قبل حضور الصلوات وما إذا كان يستوجب ذلك البقاء فى المنزل.