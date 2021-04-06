شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تسلم عقود الدفعة الأولى لإسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، صباح اليوم الثلاثاء، بتسليم عقود الدفعة الأولى من الوحدات السكنية للحاجزين بمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين، بمقر المشروع بالمنطقة الاستثمارية للجامعة بمدينة 6 أكتوبر.

حضر حفل تسليم العقود، رئيس جامعة القاهرة والنواب وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين الحاجزين بالمشروع.

وقال الخشت، خلال كلمته، إن مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة 6 أكتوبر، غير ربحى وبسعر التكلفة الفعلية، وأن القيمة السوقية للمشروع تزداد يومًا بعد يوم، خاصة مع بدء تسليم عقود الدفعة الأولى من الوحدات السكنية للحاجزين، مشيرًا إلى أنه رغم كل الصعوبات التى واجهت المشروع فإن حجم الإنجاز، الذى تم على مدار الـ4 سنوات الأخيرة، يعد إنجاز كبير بالقياس بمشرعات أخرى سابقة للجامعة استغرقت نحو 20 عامًا وأكثر.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن أسعار الوحدات السكنية مطابقة للتكلفة الفعلية دون أية أرباح، وجارى طرح المناطق الخدمية طبقًا لقانون المناقصات والمزايدات بعضوية مستشار من مجلس الدولة وممثل لوزارة المالية، وطبقا لما أعده مستشارون من مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، لافتًا إلى أن تحقق النجاح فى طرح مناطق الخدمات سيؤدى إلى تخفيف الأعباء على الحاجزين بشكل كبير، حيث ستعود مخرجات المناطق الخدمية على المشروع.

وأكد الخشت، أن إدارة المشروع بذلت أقصى الجهود من أجل الانتهاء من التعاقدات بأقل الأسعار وأعلى المواصفات الفنية، وحرصت على تخفيف الأعباء على الحاجزين إلى أقصى مدى ممكن وبما لايؤثر على اكتمال المشروع، مع بذل أقصى الجهد حتى يتسنى استكمال تنفيذ باقى الأعمال بأعلى الموصفات وفقًا لإمكانيات الحاجزين فى السداد، مشددًا على أن الجامعة لن تتخلى عن المتعثرين وتبذل أقصى جهدها لمساندتهم والتيسير عليهم بما لا يعوق استكمال المشروع، موجها بمضاعفة العمل بالمشروع حتى يتم تسليم جميع الوحدات السكنية، واستكمال أعمال التشطيبات على أعلى مستوى.

ويذكر أنه فى الفترة من 1 أغسطس 2017 حتى 30 يونيو 2020 تم سداد أقساط من ثمن أرض المشروع والتى بلغت مئات الملايين، وإسقاط الغرامات الموقعة على المشروع من قبل جهاز مدينة 6 أكتوبر بقيمة 320 مليون جنيه، حيث إنه فى حالة تأخر الجامعة فى تنفيذ المشروع كانت الغرامات الكبيرة ستعيق إنجاز المشروع وسحب الأرض، مما يشكل عبئا على أعضاء هيئة التدريس والعاملين الحاجزين بالمشروع.

وتمت إقامة مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 175 فدانا، ويُعد واحدًا من المشروعات الضخمة التى تديرها جامعة القاهرة، وهو مشروع غير ربحى يهدف إلى تقديم إسكان عال الجودة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وخلال السنوات الماضية استطاعت الإدارة الحالية للجامعة بناء 425 عمارة بإجمالى 5 آلاف وحدة سكنية، وهو إنجاز كبير مقارنة بالمشروعات المناظرة ورغم الصعوبات التى واجهت المشروع.



المستحقين للمرحلة الأولى من إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين



تسليم عقود مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين