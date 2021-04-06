شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد المرحلة الثانية لكورنيش المريوطية بعد تحويله من مكان عشوائى لممشى سياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365، المرحلة الثانية لتطوير كورنيش المريوطية، الذى تم إنشاؤه مؤخرا، بعد التخلص من القمامة والمخلفات المتراكمة على جانبي ترعة المريوطية بالمنطقة أسفل كوبرى الطريق الدائرى، حيث شملت أعمال المرحلة الأولى أعمال تدبيش الترعة وإنشاء ممشى سياحى وموقف سيرفيس بديل للموجود بتقاطع شارع الهرم والمريوطية.

وطرحت أجهزة محافظة الجيزة أكشاك ووحدات لتقديم المشروبات والمأكولات للإيجار بكورنيش المريوطية والمنصورية، لتعظيم الاستفادة من الممشى السياحى والحفاظ عليه خاصة بعد تجميله وإضاءته بشكل جمالى، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب بتلك الأكشاك على أن يتم الالتزام بالأسعار التي تضعها المحافظة للخدمات المقدمة بطول الكورنيش من الأكشاك والعربات لعدم استغلال المواطنين والمترددين على الممشى وبما يحقق نسبة ربح للمستأجرين لضمان استمرار المشروع.

وعرضت المحافظة أماكن عربات المأكولات والمشروبات والأكشاك بحق الاستغلال من خلال إدارة العقود والمشتريات، وتم تثبيت الأكشاك الجديدة بالأماكن المخصصة لها بطول الكورنيش.

وتحول المشهد بالقرب من شارع الهرم لمظهر حضارى مختلف تمامًا، وذلك بعد تغطية جزء من الترعة لتوفير مساحة بديلة ونقل موقف السيرفيس، بعيدًا عن الطريق الرئيسى، بالإضافة إلى استكمال تطوير الجزء الكائن بعد الموقف وتدبيشه بالكامل ليتحول لكورنيش وممشى سياحى، مع إضفاء لمسة جمالية وإضاءة كوبرى دائرى المريوطية بإضاءة حديثة ملونة تعكس إنارتها على مياه الترعة والكورنيش لتحول المكان من منطقة عشوائية إلى منطقة سياحية، كما شمل الموقف دورات مياه وبوابات الدخول والخروج وأعمدة الإنارة وبالوعات الأمطار ومقاعد الجلوس وانتظار المواطنين وغرف الخدمات والتحكم والمراقبة للموقف.