شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. تقديم موعد صرف النفقة من بنك ناصر للخميس المقبل بمناسبة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أنه سيتم تقديم موعد صرف النفقة من البنك إلى يوم الخميس 8 إبريل الجارى بدلا من 10 إبريل بمناسبة شهر رمضان المبارك، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم، فى إطار تخفيف العبء على مستحقي النفقة.

وأوضحت القباج أن البنك يقدم الكثير من الأنشطة الاجتماعية التى تساهم فى مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعى إلى كافة الفئات المحتاجة للرعاية فى المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الأساسية لها ومنها صندوق نظام تأمين الأسرة الذى يستهدف مواجهة خطر امتناع الملزم بالنفقه عن أدائها حيث يقوم بصرف هذة النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر بها احكام قضائيه مؤقته او نهائيه و ذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل الإقامة على النموذج المعد لهذا للغرض، الذى يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذيه للحكم أو الأمر الصادر بالنفقه معلنة إعلانا قانونيا صحيحا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.

وقال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إن صندوق نظام تأمين الأسرة يقوم بصرف 72 مليون جنيه تقريبا شهرياً كـنفقة، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق حتي 28/2/2021 ، 417 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 262 ألف حكم قضائي.. وفيما يلى موجز أخبار مصر أهم الأخبار.

الكهرباء ترد على شائعة خصم رصيد العدادات مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن خصم الرصيد المتبقى بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصم الرصيد المتبقى بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر، مُوضحةً أن طريقة الحساب في العداد مسبوق الدفع تتم وفقاً لهيكلة أسعار شرائح الاستهلاك المعلن عنها، ولا علاقة لها بتوقيت الشحن، حيث يضاف الرصيد الجديد الذي يتم شحنه للرصيد المتبقي بالكارت حتى نفاده تماماً حسب استهلاك المشترك، مُشددةً على أنه لا يتم خصم أية مبالغ من العداد نهاية الشهر بخلاف المبالغ المستحقة طبقاً للاستهلاك فقط.

وفي سياق متصل، يمكن للمواطنين شحن كروت الكهرباء للعدادات مسبوقة الدفع من منافذ الدفع الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو عبر التطبيقات على الهاتف المحمول الذي يدعم خاصية الـ "NFC"، وقد تم الانتهاء من تركيب ما يقرب من 10 ملايين عداد كهرباء مسبوق الدفع بمختلف أنحاء الجمهورية، الأمر الذي أسهم في القضاء على العديد من المشكلات التي كانت تواجه قطاع الكهرباء والمواطن، وأبرزها مشكلات فواتير الكهرباء، كما ساعد على تحمل المستهلك قيمة الاستهلاك الفعلي فقط لاستهلاكه من الكهرباء، إلى جانب المساهمة في ترشيد الاستهلاك، حيث تمكن العدادات مسبوقة الدفع المستهلك من معرفة رصيده، ومن ثم يتمكن من خفض الاستهلاك.

الصحة تعلن بدء تطعيم العاملين فى قطاع السياحة بالبحر الأحمر وجنوب سيناء

شهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تطعيم المرشدين العاملين بهيئة قناة السويس بلقاح فيروس كورونا المستجد، صباح اليوم الثلاثاء، من داخل مستشفى هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.

وتوجهت الوزيرة بالشكر لكل العاملين بهيئة قناة السويس، للجهود التى يبذلونها، مؤكدة أهمية قناة السويس التى أثبتت للعالم كله أهميتها كشريان أساسى للتجارة العالمية، لافتة إلى حرص الدولة على إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا بالتوازى مع النمو الاقتصادى حيث إن الاهتمام بالصحة العامة له أثر كبير على الاقتصاد.

وأشارت الوزيرة إلى أنه جارٍ تطعيم المرشدين والأطقم الطبية وكافة العاملين بهيئة قناة السويس تباعًا، لافتة إلى بدء تطعيم العاملين فى قطاع السياحة فى محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، بالإضافة إلى العاملين فى "مصر للطيران"، بلقاحات فيروس كورونا، بما يساهم في توافق مصر مع أي اشتراطات صحية دولية عند عودة حركة التنقل بين الدول.

الفريق أسامة ربيع: مليار دولار خسائر جنوح إيفر جيفن وتفريغ الصندوق الأسود

كشف الفرق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه يجرى العمل على قدم وساق فى التحقيقات بخصوص أزمة السفينة البنمية التى كانت جانحة بقناة السويس، حيث تم تقدير قيمة الخسائر المبدئية لفترة جنوح السفينة بحوالى مليار دولار بصورة مبدئية.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات على هامش حضور وزيرة الصحة لتقديم تطعيمات كورونا للعاملين بالهيئة، أنه حصلت جهات التحقيق على الصندوق الأسود للسفينة البنمية "إيفر جيفن" التابعة لشركة "إيفر جرين"، حيث أنه جارٍ العمل على تفريغ الصندوق الأسود لمعرفة تفاصيل أزمة جنوح السفينة، ويجرى استكمال التحقيقات اللازمة فى الواقعة .

وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة فى الممر الملاحى لقناة السويس منتظمة بداية من اليوم، وأنه تم عبور 532 سفينة من يوم تعويم السفينة الجانحة، مضيفاً أنه تم إنجاز عبور أكثر عدد من السفن خلال الفترة الأخيرة بعد تعويم السفينة حتى نصل لفترات الانتظام فى العمل، مفيدا بأنه كان يتم عبور 90 سفينة يوميًا.

الأرصاد تحذر: تغيرات سريعة وحادة بحالة الطقس واستمرار ارتفاع الحرارة اليوم وغدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية، تشير إلى تغيرات سريعة وحادة فى حالة الطقس من حيث درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه سيستمر ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا الأربعاء ومن المتوقع تصل أن درجة الحرارة على القاهرة 35 درجة مئوية، وينتهى الأسبوع بانخفاض كبير فى درجات الحرارة لتصل 20 درجة مئوية على شمال البلاد.

ويشهد اليوم الثلاثاء ارتفاع أخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة ، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف عبر جنوب سيناء وجنوب البلاد.