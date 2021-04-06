شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: تخصيص وحدة اكتشاف مبكر للإعاقة فى كل قرى "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة قررت تخصيص وحدة اكتشاف مبكر للإعاقة فى كل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى خصص لها رئيس الجمهورية 500 مليار جنيه، بالإضافة إلى إقامة مراكز تأهيل داخل هذه القرى، متوقعة حدوث طفرة فى هذا المجال خلال الفترة القادمة.

وقالت: سعيدة بالعمل تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يؤمن بأهمية قضية الإعاقة وحقهم فى الحماية الاجتماعية، وضرورة دمجمهم فى المجتمع مرة أخرى لافتة إلى، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرر تشكيل لجنة تنسيقية وطنية من 20 وزارة وممثلين من النواب والخبراء والمجلس القومي للإعاقة لمتابعة ما بتم تنفيذه من القانون 10 لسنة 2018.

جاء ذلك خلال تكريم الوزارة واحدى الجمعيات مجموعة من الأمهات والأخوات اللاتى وثقن خبراتهن فى رحلة الحياة مع أبنائهن واخواتهن.

وأوضحت أنها وجهت بالكشف مرة واحدة فقط على أصحاب الاعاقات الذهنية للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لأن الإعاقة ثابتة ولا داعي لإعادة الكشف عليهم أكثر فترة كما أنه فى إطار السعى نحو التمكين الاقتصادي سيتم إنشاء موقع إلكتروني شهر يوليو القادم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتوفير فرص عمل للشباب، لافتة أن عدد ذوى الإعاقة يصل إلى 10.8 من عدد السكان وأن نسبة البطالة بين الذكور من ذوى الإعاقة 14% والإناث 21%، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.