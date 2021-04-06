شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم موعد صرف النفقة من بنك ناصر للخميس المقبل بمناسبة شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أنه سيتم تقديم موعد صرف النفقة من البنك إلى يوم الخميس 8 إبريل الجارى بدلا من 10 إبريل بمناسبة شهر رمضان المبارك، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم، فى إطار تخفيف العبء على مستحقي النفقة.

وأوضحت القباج أن البنك يقدم الكثير من الأنشطة الاجتماعية التى تساهم فى مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعى إلى كافة الفئات المحتاجة للرعاية فى المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الأساسية لها ومنها صندوق نظام تأمين الأسرة الذى يستهدف مواجهة خطر امتناع الملزم بالنفقه عن أدائها حيث يقوم بصرف هذة النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر بها احكام قضائيه مؤقته او نهائيه و ذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل الإقامة على النموذج المعد لهذا للغرض، الذى يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذيه للحكم أو الأمر الصادر بالنفقه معلنة إعلانا قانونيا صحيحا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.

وقال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إن صندوق نظام تأمين الأسرة يقوم بصرف 72 مليون جنيه تقريبا شهرياً كـنفقة، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق حتي 28/2/2021 ، 417 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 262 ألف حكم قضائي .

وأشار عشماوى إلى أن الصرف سيكون متاح فى أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات من بينها الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 96 فرعا أو الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزى على العملاء فى حالة السحب من أى ماكينة صراف آلى تخص البنوك الأخرى كما تتت إتاحة خدمة الصرف من خلال منافذ شركة فوري الرائدة فى مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، حرصا على سلامة العملاء، بما يُسهم فى تخفيف التزاحم والتكدس داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم واتخاذ الإجراءات الاحترازية .