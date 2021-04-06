٣ خصومات من رصيد العدادات الكهربائية.. مصدر بـ"الكهرباء" يكشف التفاصيل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة، إن هناك ثلاثة خصومات يتم تطبيقها على المواطنين الذين يقومون باستهلاك التيار الكهربائي من خلال الشرائح المختلفة، بالإضافة أيضًا إلى تعدي البعض استهلاك الألف كيلووات/ ساعة، وهو الذي لا يحصل على أي دعم وتتم محاسبته بسعر التكلفة الحقيقية.

وأكد المصدر أن الوزارة لم تعلن ذلك أو حتى في مؤتمر إعلان الزيادات الجديدة؛ مما وضع الشركات في مأزق كبير، بالإضافة إلى شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الفواتير الجديدة بوجه خاص.

وكشف المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، عن أن الخصومات تبدأ بصورة تدريجية للمواطنين الذين يندرجون تحت مظلة الشريحة الثالثة التى تبدأ من استهلاك ١٠٠ حتى ٢٠٠ ك.و.س؛ حيث يتم تطبيق خصم من رصيد العداد مباشرة يطلق عليه "فرق الانتقال" من شريحة إلى شريحة أخرى، وتبلغ قيمته ٢٢ جنيهًا للأسعار الحالية التي بدأ تطبيقها فعليا، بحيث يتم حسابها كالتالي:

٥٠ كيلو × ٣٨ قرشًا = ١٩ جنيهًا

٥٠ كيلو × ٤٨ قرشًا = ٢٤ جنيهًا

وأشار المصدر إلى أن هذا يعني أن إجمالي الشريحتين يبلغ ٤٣ جنيهًا لأول ١٠٠ كيلو، منوهًا بأنه أيضًا في حال تعدى استهلاك المواطن الـ١٠٠ ك.و.س، بمعنى أن أصبح استهلاكه ١٠١ ك.و.س، فإن ذلك يعني إلغاء أول شريحتين وبداية المحاسبة سوف يتم تطبيقها بدءًا من الشريحة الثالثة، وذلك لأن الاستهلاك فوق الـ١٠٠ كيلو.

وتابع المصدر المسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة: "تتم طريقة حسابها ١٠٠ كيلو × ٦٥ = ٦٥ جنيهًا، قائلًا: "عشان كده بنقول ٦٥ - ٤٣ = ٢٢، يبقى الفرق ٢٢ جنيهًا، وهذه هي حكاية الـ٢٢ التي تُخصم أول ما تصل إلى الشريحة الثالثة؛ كي يكون إجمالي الخصم في النهاية ٦٥ جنيهًا".

وأكد المصدر أن ما يحدث يرجع إلى ما أقرته الوزارة في وقت سابق، عندما أعلنت أن الشريحة الأولى التي تبدأ من ٠ حتى ٥٠ كيلو، تم تخفيضها بسعر ٣٨ قرشًا، والثانية التي تبدأ من ٥٠ حتى ١٠٠ كيلو، تم تخفيضها بسعر ٤٨ قرشًا، وهى ما يطلق عليها شريحة محدودي الدخل، منوهًا بأنه عند زيادة الاستهلاك عن الـ١٠٠ كيلووات/ساعة (مثلًا ١٠١ كيلو، يعني ذلك أن المواطن لا يستحق الدعم ولا يتم تطبيقه؛ لأنه تتم محاسبة الـ١٠٠ كيلو التي تم استهلاكها بإجمالي ٦٥ جنيهًا، حيث يقوم العداد تلقائيًّا بخصم مبلغ ٤٣ جنيهًا بالسعر المخفض، قائلًا: "انت عشان كسرت الـ١٠٠ فخرجت من الدعم، فالمفروض ياخد منك ٦٥ جنيهًا، بس انت كان واخد منك ٤٣، فيشوف الفرق ويخصمه عشان يبقى أخد ٦٥ جنيهًا، فالفرق عبارة عن ٦٥ - ٤٣ = ٢٢.

وأشار المصدر مسؤول بوزارة الكهرباء إلى أن (الخصم الثاني) الذي يتم تطبيقه يتمثل عند استهلاك ٦٥١ كيلوات/ساعة، فإن العداد يخصم تلقائيًّا فرق استهلاك بقيمة ١٣٩ جنيهًا، موضحًا أن (الخصم الثالث والأخير) الذي يقوم به العداد تلقائيًّا هو مع وصول استهلاك المواطن عند ١٠٠١ ك.و.س، وهو ما لم يتم تطبيق أي دعم له على الإطلاق، فيتم تطبيق خصم تلقائي ٢٧٠ جنيهًا، بالإضافة إلى ذلك يتم في نهاية كل شهر خصم مقابل خدمة العملاء وفقًا لآخر شريحة للمشترك قبل الرجوع إلى الشريحة الأولى.