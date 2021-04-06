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بعد ارتفاعها عالمياً.. تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند نفس مستوياتها أمس، على الرغم من ارتفاعها عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 756 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 648 جنيهًا، وعيار 24 نحو 864 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 6048 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب نحو 4 دولارات في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.23%، ليسجل سعر الأوقية 1732.3دولار، في الساعة 12:27 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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