النيابة تستعلم عن صدور تراخيص لـ"كافيه حسن شاكوش".. وتطلب بيان بالمخالفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة مدينة نصر أول، اليوم الثلاثاء، بالاستعلام من حي شرق مدينة نصر حول صدور "ترخيص كافيه" لصالح المطرب الشعبي حسن شاكوش من عدمه.

كما استعلمت النيابة من الحي عن تحرير محضر مخالفات للمنشأة من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان المخالفات بالأرقام.

يأتي ذلك ضمن تحقيقات النيابة في القضية المتهم بها المطرب حسن شاكوش وتحمل رقم 928 لسنة 2021 جنح مدينة نصر.

وأمرت نيابة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل 10 متهمين بكفالة 1000 جنيه لكل منهم في واقعة كافيه المطرب الشعبي حسن شاكوش.

وكانت النيابة أمرت يوم الإثنين، بإخلاء سبيل المطرب الشعبي حسن شاكوش بكفالة 20 ألف جنيه، وحجز 20 آخرين 24 ساعة لحين ورود التحريات في واقعة إقامتهم حفل افتتاح يملكه الأول بدون ترخيص ومخالفة القرارات الحكومية بشأن حظر التجمعات في ظل وباء كورونا.

وأدلى متهم يعمل "بودي جارد" في كافيه المطرب الشعبي حسن شاكوش بأقواله أمام نيابة مدينة نصر في القضية.

وقال المتهم إنه تم التعاقد معه لتأمين حفل افتتاح الكافيه مقابل 300 جنيه في الليلة، ولا يعمل باستمرار في الكافيه"، نافيًا عدم معرفته بافتتاح المحل بدون تراخيص من عدمه أو مخالفة الإجراءات الاحترازية لقرارات مكافحة كورونا "مليش دعوه بحاجة خالص".

والمتهمون هم كل من "أ. ع، ا. ج، ح. م، م. خ، إ. س، ر. ف، ح. ع، أ. ش، أ. م، أ. م، ز. ا، ع. م، م. ق، م. م، إ. م، ف. ا، ع.ح، م. ح، إ. س، م. ص".

وألقت الأجهزة الأمنية الأحد، القبض على المطرب الشهير حسن شاكوش بتهمة مخالفة إجراءات مكافحة كورونا بإقامة حفل افتتاح لـ"كافيه" يملكه بشارع أنور المفتي في مدينة نصر، بالإضافة لعدم الحصول على بعض التراخيص.