أمن القاهرة ينجح في إعادة طفل تائه من أسرته بمنطقة الزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجحت قوة أمنية تابعة الإدارة العامة لمرور القاهرة في إعادة طفل ضل الطريق إلى أسرته بمنطقة الزيتون.

الواقعة بدأت أثناء مرور أحد رجال الشرطة من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة بنطاق خدمته عثر على طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة ضل الطريق، على الفور قام باصطحابة إلى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، ومن خلال فحص مواقع التواصل الاجتماعي أمكن التوصل لصورة الطفل على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" ، والتي تم نشرها بمعرفة والده مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، وباستدعاء والد الطفل أفاد بأن نجله ضل الطريق حال سيرهما سوياً ، وتم تسليمه الطفل عقب تعهده بحسن رعايته.

ووجه والد الطفل الشكر لرجال الشرطة على سرعة التوصل لنجله.