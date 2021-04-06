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"حرقوا الجثة في مدفنها".. تشكيل فريق بحث لكشف لغز واقعة مقابر حلوان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شكلت مديرية أمن القاهرة، فريق بحث مكثف لكشف لغز واقعة نبش قبر سيدة توفيت إثر إصابتها بفيروس وحرق جثتها في مقابر حلوان.

البداية بتلقي رئيس مباحث حلوان، بلاغا من أسرة المتوفية "م. ا"، 40 سنة، موظفة بمستشفى حلوان العام، مقيمة بدائرة القسم، توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا، يفيد بالعثور على جثتها متفحمة خارج المقبرة الخاصة بها.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالتحري والفحص تبين قيام مجهولين بإشعال النار في جثة سيدة في مقابر عزبة الباجور.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهمين، وكشف تفاصيل الواقعة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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