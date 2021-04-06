الأمن العام: تنفيذ 80 ألف حكم قضائي وضبط 175 قضية مخدرات خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملات مكبر بمديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن 166قطعة سلاح ناري، 175 قضية مخدرات، وتنفيذ 80120 حكم قضائي متنوع.

كما أسفرت جهود الحملات عن ضبط تشكيل عصابي ضما متهين اثنين، ارتكبوا 22حادث متنوع، 16 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، 151 دراجة نارية مخالفة، 16 ألف و393 مخالفة مرورية، وفحص 42 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف، عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.