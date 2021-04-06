"ماتت بعد إصابتها بكورونا".. مجهولون ينبشون قبر سيدة ويحرقون جثتها في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي ومحمود سعيد:

تواصل مباحث حلوان مجهوداتها المكثفة، لكشف تفاصيل نبش قبر سيدة توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا وحرق جثتها في مقابر حلوان.

البداية بتلقي رئيس مباحث حلوان، بلاغا من أسرة المتوفية موظفة بمستشفى حلوان العام، مقيمة بدائرة القسم، توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا، يفيد بالعثور على جثتها متفحمة خارج المقبرة الخاصة بها.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالتحري والفحص تبين قيام مجهولين بإشعال النار في جثة سيدة في مقابر عزبة الباجور.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهمين، وكشف تفاصيل الواقعة.