بضائع أجنبية وهجرة غير شرعية.. رحلة أمن المنافذ للتصدي لجرائم التهريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 7 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع – مستلزمات إنتاج أحذية وحقائب جلدية، وفي مجال تهريب الألعاب النارية ومشتملاتها تم ضبط عدد 2 قضية.

وأسفرت الجهود فى مجال الأمن العام عن ضبط 25 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1715 مخالفة مرورية متنوعة.

وأثمرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ عدد 198 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجالي مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط 2 قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.