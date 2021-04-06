بتعاملات 40 مليون جنيه.. ضبط 4 تجار مخدرات بتهمة غسل الأموال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية؛ لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولاتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

أكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بحوالي 40 مليون جنيه..

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.