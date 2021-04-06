شكرا لقرائتكم خبر عن اللحم بـ65 جنيها والأرز بـ8.. تعرف على أسعار السلع الأساسية في معارض «أهلًا رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في مثل هذا الوقت من كل عام تبدأ الأسرة المصرية في الاستعداد لشهر رمضان من خلال شراء السلع الغذائية اللازمة، حيث تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال الشهر الكريم يوم الأحد المقبل.

وجرت العادة على اكتظاظ الأسواق والمتاجر بالمواطنين خلال هذه الفترة، بحثًا عن أفضل سعر لكل سلعة، الأمر الذي عملت الدولة على تنظيمه من خلال المعارض التي تقدمها من خلال الجهات المعنية مثل معرض أهلًا رمضان الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع وزارة التموين، وكلنا واحد التابع وزارة الداخلية وغيرهما من المعارض التي تعمل على ضخ المنتجات الأساسية بكميات كبيرة جدًا.

ماذا عن توفر السلع؟

في هذا السياق أكد عبدالمنعم خليل، رئيس الإدارة المركزية للدراسات بوزارة التموين، أن المخزون الاستراتيجي آمن جدًا والسلع الغذائية متوفرة لعدة شهور مقبلة، وبالتالي الأمر لا يحتاج للتزاحم أثناء عملية الشراء.

وأشار «خليل» خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن معارض أهلًا رمضان تفتح أبوابها للمواطنين بنسب خصم تتراوح بين 18% إلى 28%، كما يصل الخصم في بعض السلع إلى 35%.

أضاف أنه تم الاتفاق أنه تم الاتفاق على 14 سلعة استراتيجية، وتم توحيد الأوزان والأسعار في جميع سلاسل معارض أهلًا رمضان على مستوى الجمهورية.

وفيما يلي يرصد «المصري اليوم» أسعار السلع الأساسية في معارض أهلًا رمضان لعام 2021.

1. الأرز يتراوح سعره من 7 إلى 8 جنيه.

2. السكر يتراوح سعره من 7.75 إلى 8.25 جنيه.

3. الصلصة (280 جرام) يتراوح سعرها من 4 إلى 5 جنيه.

4. المكرونة يتراوح سعرها من 2.75 إلى 3 جنيه.

5. السمك البلطي يبدأ سعره من 20 جنيه.

6. السمك البوري بـ 55 جنيه.

7. الرنجة بـ 30 جنيه.

8. اللحم البرازيلي بسعر 65 جنيه.

9. الدواجن المذبوحة والمنظفة ومعدة للطبخ مباشرةً بسعر 30 جنيه.

10. البلح يبدأ سعره من 6.5 إلى 9 جنيه.