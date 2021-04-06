شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقد إنشاء محطة محولات المنصورية لتأمين الكهرباء لأعمال التطوير بمنطقة المتحف الكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتوقيع عقد مع الاتحاد من شركة الإسكندرية للأعمال الهندسية وشركة TBEA ZONFA إنشاء محطة محولات المنصورية جهد 66/11 ك.ف سعة ( 4×40 م.ف.أ ) بمهمات من النوع المعزول بالغاز(GIS) غير شامل توريد المحولات الرئيسية ) بنظام تسليم المفتاح، وذلك لتأمين التغذية الكهربائية لأعمال التطوير الضخمة التي تتم بمنطقة المتحف المصري الكبير، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لمشروع المتحف المصري الكبير (أيقونة توثيق التاريخ)، وفي إطار تضافر الجهود من قطاعات الدولة المختلفة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وتبلغ القيمة إجمالية للعقد حوالي 121 مليون جنيه مصري، ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبمدة تنفيذ تبلغ حوالي (10 شهور).

وتأتي مثل هذة الأعمال تأكيدًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اطار الإجراءات العامة التي تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام

توقيع عقود إنشاء محطة محولات المنصورية

توقيع عقود إنشاء محطة محولات المنصورية