شكرا لقرائتكم خبر عن الحراراة تصل لـ38.. «الأرصاد» تعلن توقعات حالة الطقس حتى الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن التطورات السريعة التي تشهدها حالة الطقس خلال الثلاث أيام المقبلة، مؤكده أن درجات الحرارة سوف تستمر في الارتفاع اليوم الثلاثاء 5 أبريل وغدا الأربعاء وتصل إلى 35 درجة مئوية في القاهرة.

وأضافت هيئة الأرصاد في بيان لها بان درجات الحرارة سوف تبدأ في الانخفاض مرة آخري من بداية يوم الجمعة المقبلة 9 أبريل نهاية الأسبوع لتصل 20 درجة في القاهرة الكبرى ومحافظات شمال البلاد.

وأكد خبراء الأرصاد أن درجة الحرارة سجلت اليوم الثلاثاء ارتفاعا في القاهرة وكل مدن المحافظات، مع توقعات بوصولها إلى 38 درجة مع وجود أتربة عالقة في الهواء.

طقس الأربعاء 7 أبريل

تتوقع هيئة الأرصاد خلال هذا اليوم ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة في القاهرة والجيزة، وباقي المحافظات مع وجود رمال وأتربة عالقة بالهواء خلال فترة النهار، كما تشهد بعض البلاد نشاط في حركة الرياح مثيرة بالرمال والاتربة على مناطق أقصى غرب البلاد.

طقس الخميس 8 أبريل

يتوقع هيئة الأرصاد خلال اليوم الخميس بات يسود طقس حار في القاهرة والمحافظات مع وجود في بعض المناطق أتربة ورمال خلال فترة النهار.