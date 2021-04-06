شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تشارك في التصفيات النهائية لمسابقة المشروع القومي للقراءة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك مدارس محافظة شمال سيناء حاليا في التصفيات النهائية لمسابقة المشروع القومي للقراءة على مستوى الجمهورية، والمقامة في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 5 إلى 8 أبريل الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأعلنت الدكتورة أزهار عبدالمنعم، مدير إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ومنسق عام المشروع بالمحافظة أنه سبق تشكيل 5 لجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة والتصفية بينها، حيث فاز في التصفيات والتصعيد لتمثيل المحافظة على مستوى الجمهورية 20 طالبًا وطالبة و3 معلمات من مختلف المراحل التعليمية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأشارت إلى أن المشروع يتوافق مع رؤية مصر 2030 ومع أجندة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يهدف إلى تحفيز المؤسسات التربوية والمجتمعية والإعلامية لجعل الإهتمام بالقراءة جزءا من أولوياتها وصولاً إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، الأمر الذي سيجعل مصر متصدرة ثقافيا بأطفالها وشبابها وسائر مواطنيها، ويهدف أيضًا إلى تشجيع القراءة لدى كل فئات المجتمع المصري وجعلها ممارسة يومية لطلاب المدارس والمعلمين لتمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها، وكذلك تحفيز المؤسسات التربوية والمجتمعية والإعلامية لجعل القراءة من أهم أولوياتها، ويرتكز المشروع على 4 أبعاد، وهي: التنافس المعرفي الذي يهتم بالمنافسة بين الطلاب في القراءة، المدونة الماسية التي تهتم بالمنافسة بين طلاب الجامعات في القراءة، والمعلم المثقف والذى يعبر عن المنافسة بين المعلمين في القراءة، والمؤسسة التنويرية وهو البعد الذي يسعى إلى المنافسة بين المؤسسات المجتمعية في القراءة.

وأضافت مدير إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أنه سبق لفريق المحافظة الاشتراك في انطلاق المشروع الوطنى للقراءة الذي أقيم في الإسماعيلية بمشاركة وفود 6 محافظات، وهي: الإسماعيلية والشرقية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء مشددة على أهمية المشروع، حيث يساهم في العمل على تشجيع الطلاب على الاطلاع والثقافة من خلال القراءة

مما يذكر أن المشروع الوطنى للقراءة أطلقته وزارة التربية والتعليم وتشارك فيه محافظة شمال سيناء ضمن محافظات الجمهورية تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة