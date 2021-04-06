شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تناقش خطة العمل بالمستشفيات ومواجهة الموجة الثالثة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، اجتماع بمديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، عبر تقنية الفيديو كونفراس، وذلك بحضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية.

تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل وتقارير سير العمل اليومية بالمستشفيات، وبحث السلبيات والإيجابيات بها، ومعوقات سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، ومناقشة التحديات المستقبلية، وشدد وكيل الوزارة على الدقة في إرسال البيانات، وتحليلها بشكل مستمر للوقوف على نقاط القوة والضعف، والعمل على تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والمتابعة اليومية لكفاءة عمل الأجهزة الطبية، وإصلاح الأعطال والصيانة الدورية لها.

كما تم مناقشة خطة مواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد١٩»، وإستعدادات وجاهزية المستشفيات، لاستقبال وعزل الحالات المصابة والمشتبة إصابتهم بفيروس كورونا في حالة الاحتياج، ومتابعة الحالات بأقسام العزل، والتأكد من تطبيق بروتوكول العلاج المخصص لهم من وزارة الصحة المصرية، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضي على الوجه الأمثل، كما تم التأكيد على متابعة توافر القوى البشرية اللازمة بالأقسام الطبية الحرجة.

ووجه وكيل الوزارة، مديري المستشفيات بتفعيل العمليات الجراحية ذات المستوى الثالث، ومنها القوافل الجراحية للانتهاء من أي قوائم الإنتظار، مشدداً على المتابعة المكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية التابعة لهم، خلال الفترات المختلفة وخاصة النوبتجية والسهر، ومراجعة شبكات الأكسجين، والتأكد من توافر المخزون الكافي منها، وسلامة المخارج، والصيانة الدورية لها، والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، والتأكيد على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية داخل كافة الأقسام الطبية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية، والتزام الفرق الطبية بإرتداء الواقيات الشخصية بجميع المستشفيات.