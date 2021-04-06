شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تستقبل المتقدمين لشغل 4 وظائف إشرافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة اختيار القيادات في جامعة بنها، اجتماعاتها لإجراء المقابلات مع المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية بالجامعة. وقال بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الوظائف تضم مدير شؤون التعليم بكلية التربية، ومدير قاعة المؤتمرات والاحتفالات الكبري، ومدير إدارة العلاقات العامة، ومدير قسم شئون التعليم بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، وعضوية الدكتور محمد منصور وكيل كلية الحقوق ، وأيمن بيومى القائم بأعمال أمين الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل الوظيفة، ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات.

وأكد رئيس اللجنة أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بالجامعة، يتم من خلال تقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقًا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.