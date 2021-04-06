شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تنظم احتفالية إطلاق المبادرة القومية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وزارة البيئة غدا احتفالية إطلاق المبادرة القومية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، وإطلاق مبادرة E-TADWEER، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٧ أبريل الجارى، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمركز البيئى الثقافى التعليمى (بيت القاهرة).

تقام الاحتفالية بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وراندا أبوالحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر، والرؤساء التنفيذيين راية القابضة وفودافون مصر، وممثل مكتب الالتزام البيئي، وفريق إعداد تطبيق E TADWEER.

يأتى ذلك في اطار حرص وزارة البيئة على إرساء مفهوم إعادة التدوير والتخلص الآمن من المخلفات كأحد ركائز الحفاظ على الصحة والبيئة ومواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.