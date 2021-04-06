شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة كاهن كنيسة العذراء في أشمنت متأثرا بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إيبارشية بني سويف، برئاسة اسقفها الانبا غبريال، وفاة الأب القمص كيرلس زغلول كاهن كنيسة السيدة العذراء باشمنت التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف، الذي تنيح أثر إصابته بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء.

ونوهت الايبارشية أنه تقرر أن تلقى نظرة الوداع للاب المتنيح اليوم بكنيسته من الساعة 2.30 إلى 4.30 عصراً، وتقام صلوات الجناز في الخامسة من مساء اليوم، والصلاة قاصرة على الآباء الكهنة فقط، مع الأخذ في الاعتبار جميع الاجراءات الاحترازية، منوهه يمكن متابعة البث المباشر لصلوات الجناز على صفحة الايبارشية.