شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية للأخصائيين الرياضيين في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، إن المديرية أقامت دورة تدريبية لرفع كفاءة الأخصائيين الرياضيين فنيا واداريا بمشاركة 40 متدربا من جميع الإدارات ومراكز الشباب، وذلك عقب تشكيل لجان المتابعة للوقوف على آخر المستجدات في مراكز الشباب.

وأضاف محروس في بيان، الثلاثاء، ـأن الجلسات التدريبية تضمنت عرض مفهوم المهارات والادارة، ومتطلبات ومقومات الإداري الناجح في عصر التغيير والمعلوماتية، وعرض القواعد الاساسية لادارة الوقت وتحديد الاولويات، كذا عرض آلية تنظيم الدورات الرياضية واللوائح والقوانين الرياضية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحرص على التباعد الاجتماعي.