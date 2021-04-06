شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الغياب والتأخير.. إحالة 96 موظفًا للتحقيق في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات في محافظة البحيرة بحملات تفتيشية على أكثر من 20 منشأة بالتنسيق مع قسم الرقابة والمتابعة، وتم إحالة ٩٦ موظفًا للتحقيق بسبب الغياب بدون عذر وترك العمل دون وجود سند قانوني.

ومن جانبه وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف حملات متابعة الانضباط الإداري، وحركة سير العمل في جميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية في قري ومدن ومراكز محافظة البحيرة، وذلك لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة للعمل والالتزام بمواعيد العمل الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

بسبب الغياب والتأخير.. إحالة 96 موظفًا للتحقيق فى البحيرة

بسبب الغياب والتأخير.. إحالة 96 موظفًا للتحقيق فى البحيرة