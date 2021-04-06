شكرا لقرائتكم خبر عن «بدأ منذ عامين».. 12 معلومة عن مشروع «مستقبل مصر» للاستصلاح الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، موسم الحصاد الزراعي بمشروع مستقبل مصر للاستصلاح الزراعي بالصحراء الغربية، والذي يهدف لتحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير المحاصيل الزراعية الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين المصرين، والذي عد واحد من أهم المشروعات التنموية التي تحظى باهمام الدولة.

«المصري اليوم» يرصد أبرز المعلومات عن مشروع مستقبل مصر:

1. مستقبل مصر مشروع لاستصلاح الأراضي الزراعية يمتد على مساحة 500 ألف فدان.

2. يقع المشروع على امتداد محور الضبعة شمالاً، بالقرب من مطاري سفنكس وبرج العرب ومينائي الدخيلة والإسكندرية.

3. يمثل المشروع خطوة جديدة نحو إنجازات القطاع الزراعي مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

4. يهدف المشروع لإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم تتسم بنظم إدراية جديدة.

5. يساهم مشروع مستقبل مصر في توفير العملة الأجنبية مما يدعم الاقتصاد القومي للدولة.

6. مستقبل مصر يعمل على سد الفجوة في السوق المحلية بين الإنتاج والاستيراد.

7. يتيح المشروع العديد من الفرص الاستثمارية.

8. يعمل المشروع بالاشتراك مع عدد من الشركات الزراعية الكبرى التابعة للقطاع الخاص.

9. يوفر المشروع للمواطنين بمختلف فئاتهم آلاف فرص العمل بشكل مباشر، فضلًا عن توفيره مئات الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.

10. بدأ العمل على المشروع منذ عامين ولكن لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي وفقًا لتصريحات تلفزيونية لنعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة لاستصلاح الأراضي والتوسع الأفقي.

11. يولي المشروع اهتمامًا للمحاصيل الاستراتيجية المهمة التي يمكن أن يحدث بها فجوة.

12. أيضًا يهتم المشروع بالمحاصيل التي يمكن أن تحقق فائض للتصدير مثل بنجر السكر والقمح والبطاطس والذرة الصفراء والقمح.