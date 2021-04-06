شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة عددًا من مخالفات البناء على الأرضي الزراعية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوقفت الوحدة المحلية لمركز المنيا، حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية بقرية البرجاية، ضمن الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية لإزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بهدف القضاء على عشوائية البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة المتابعة المستمرة للحالة العامة داخل القرى، وتكثيف حملات الصيانة لأعمدة الإنارة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة

من جانبه، قال العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، إنه تم خلال الحملات إيقاف حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، على مساحة 100 متر مربع، بالإضافة لإيقاف حالتي تشوين مخالفات بناء على مساحة قيراط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف رئيس المدينة، أنه بجانب الحملات تم إجراء أعمال الصيانة الدورية لـ50 من أعمدة الانارة والكشافات بامتداد طريق البرجاية – دماريس، ورفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق المتهالكة والارتقاء بمنظومة النظافة العامة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين