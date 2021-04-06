شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة تعديات البناء المخالف بـ4 مراكز في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت محافظة البحيرة حملة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة في 4 مراكز في محافظة البحيرة وهي مراكز دمنهور والمحمودية وكفر الدوار ووادي النطرون وذلك على مساحة 550 مترًا مربعًا.

وتم خلال الحملة تنفيذ إيقاف أعمال بناء على مساحة 200 مترًا مربعًا في قرية نديبة بدمنهور، كما تم إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية على مساحة 190 مترًا مربعًا عبارة عن شدة خشبية في قرية سيدى عقبة بالمحمودية، وإزالة سور من الطوب الابيض بطول 100 مترًا مربعًا في قرية الحمراء بوادي النطرون، وكذلك إزالة حالة تعدٍ على حرم الطريق الزراعي على مساحة 60 مترًا مربعًا بقرية كوم اشو في كفر الدوار وهي عبارة عن سور مكون من سملات وأعمدة خرسانية وحديد.

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والتى تمثل خطورة كبيرة وتأثيرًا سلبيًا على الرقعة الزراعية، مشددًا على استمرار تلك الحملات بالتنسيق جميع الجهات المعنية لمنع أي تعديات جديدة وإيقاف عمليات البناء المخالف فورًا.

حملة إزالة تعديات البناء المخالف بعدد 4 مراكز فى البحيرة

حملة إزالة تعديات البناء المخالف بعدد 4 مراكز فى البحيرة