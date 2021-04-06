شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يعلن عن جائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء لعام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن فتح باب التقدم لنيل جائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء لعام 2021 في نسختها السادسة، والتي تم إطلاق الإعلان عنها من خلال اليونسكو في 8 مارس 2021، مشيراً إلى أن هذه الجائزة هي الأولى من نوعها في اليونسكو، فهى تعرض لمشاريع ناجحة من شأنها تحسين وتعزيز الطموحات التعليمية للفتيات والنساء.

وقالت الدكتورة غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو إلى أن الجائزة تهدف إلى مكافأة الجهود المتميزة التي يقدمها الأفراد أو المؤسسات أو المنظمات التي تضطلع بأنشطة في مجال تعليم الفتيات والنساء، وكذلك الأنشطة التي تتسم بالابتكار أو التي تحدث أثراً عظيماً، من خلال التمويل المقدم من الحكومة الصينية إسهاماً في تحقيق أولوية اليونسكو العامة والمتمثلة في المساواة بين الجنسين، والشراكة العالمية لتعليم الفتيات والنساء.

ويمكن للراغبين في الترشح لهذه الجائزة اتباع الخطوات التالية :

أولًا: طلب حساب من خلال إرسال رسالة للبريد الإلكتروني التالي [email protected]

ثانيًا: استيفاء استمارة الجائزة والمتاحة باللغتين الإنجليزية والفرنسية من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة بالدخول على الرابط التالي:

http://unesco.org/gwe

ومن المقرر أن يتم اعتماد الترشيحات من خلال اللجان الوطنية بحد أقصى 3 ترشيحات لكل دولة، وعلى المتقدمين موافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالآتي:

ملخص للمشروع المقدم لنيل الجائزة.

خطاب ترشيح موجه للجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

على أن ترسل كافة الأوراق المطلوبة إلى اللجنة من خلال البريد الإلكتروني الموضح أدناه قبل موعد غايته 15 مايو 2021، حتى يتسنى للجنة التربية البت في الترشيحات المقدمة.

[email protected]

[email protected]