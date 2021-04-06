شكرا لقرائتكم خبر عن لمنح درجات علمية مزدوجة.. تعاون بين جامعتي بنها ووهان للتكنولوجيا بالصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، سبل التعاون مع جامعة ووهان للتكنولوجيا بالصين لمنح درجات علمية مزدوجة بين الجانبين، وذلك «أون لاين»، بمشاركة البروفيسير جانج شنجى رئيس جامعة ووهان الصينية، ووانج شينجانج المستشار التعليمي لسفارة الصين بالقاهرة، وعمداء كليات الهندسة والإقتصاد وإدارة الأعمال والكمبيوتر بالجامعة الصينية.

كما شارك فى اللقاء الدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور مصطفى راشد عميد كلية التجارة، والدكتورة هالة زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور كريم الدش المدير الأكاديمي لحرم جامعة بنها بالعبور.

وقال «الجيزاوى»، إن جامعة بنها حريصة على الانفتاح على العالم من خلال تدعيم أواصر التعاون وتكوين شراكات بين الجامعة ومختلف الجامعات العالمية الكبرى، مشيرا الى أنه تم اليوم بحث سبل التعاون مع الجامعة الصينية حيث يحصل الطالب على درجة البكالوريوس المزدوجة من جامعة بنها والجامعة الصينية فى تخصصات الهندسة المدنية وعلوم الحاسب الآلي وإدارة الأعمال والاقتصاد الدولي.

من جانبه، أضاف الدكتور حازم عليوة نائب المدير الأكاديمي ومنسق اللقاء، أن جامعة ووهان للتكنولوجيا من الجامعات المرموقة عالميا، حيث تصنف من أفضل ٣٥٠ جامعة على مستوى العالم ، كما تعد من أفضل ١٪ من جامعات العالم فى التخصصات الهندسية وعلوم المواد والكيمياء.