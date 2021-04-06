شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: هدفنا توفير خدمات على أعلى مستوى في المدن الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه من المستهدف توفير خدمات على أعلى مستوى في المدن الجديدة، وعلى رأسها الخدمات الطبية، وبالتالى تتم الاستعانة بأفضل الخبرات في هذه القطاعات، بما يسهم في توفير خدمات متميزة للمواطن.

وعقد الجزار اجتماعا مع مكتب (HKS)، وهو متخصص في المنشآت الصحية والمراكز الطبية، وتركز الاجتماع على كيفية الاستعانة بمشغلين عالميين لإدارة مدينة طبية متكاملة في العاصمة الادارية الجديدة.

وبحسب بيان صادر من الوزارة اليوم الثلاثاء، فقد واصل الجزار، اجتماعاته في العاصمة الأمريكية، واشنطن، مع المكتب الاستشاري العالمي الذي يتولى تصميم مشروع الأبراج السكنية في مدينة العلمين الجديدة، وستتولى تنفيذه شركة «cscec» الصينية.

وقال الجزار، تم الاطلاع على جميع تفاصيل المشروع، والتأكيد على الالتزام بتقديم الرسومات التنفيذية في مواعيدها لتتمكن شركة المقاولات من سرعة التنفيذ، مشيرا إلى أن المشروع يتكون من 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.