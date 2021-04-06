شكرا لقرائتكم خبر عن 121 مليون جنيه لإنشاء محطة محولات المنصورية بمنطقة المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتوقيع عقد مع عدد من الشركات عقود إنشاء محطة محولات المنصورية جهد 66/11 ك.ف سعة ( 4×40 م.ف.أ ) بمهمات من النوع المعزول بالغاز (GIS) غير شامل توريد المحولات الرئيسية ) بنظام تسليم المفتاح، لتأمين التغذية الكهربائية لأعمال التطوير الضخمة التى تتم بمنطقة (المتحف المصرى الكبير).

وقالت الشركة المصرية لنقل الكهرباء في بيان لها اليوم، الثلاثاء، إن القيمة إجمالية للعقد تبلغ حوالى 121 مليون جنيه مصرى، ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبمدة تنفيذ تبلغ حوالى (10 شهور).

تأتى مثل هذة الأعمال تأكيداً لتوجيهات رئيس الجهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفى إطار الجهود الضخمة التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى إطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتحه لتحقيق النمو المستدام.