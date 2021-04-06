شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يبحث التعاون مع "الوكالة اليابانية" فى مشروعات الهيدروجين الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الطاقة المتجددة، Matasunaga Hideki الرئيس الجديد للوكالة اليابانية للتعاون الدولى (JICA) لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا ، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والوكالة فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد شاكر فى بيان له اليوم، على عمق علاقات بين مصر واليابان فى مختلف المجالات مشيراً إلى التعاون القائم والمتمثل فى تنفيذ قطاع الكهرباء المصرى لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب اليابانى من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى، مشيرًا إلى التعاون السابق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (JICA) منذ أوائل الثمانينيات، حيث قدمت الوكالة العديد من برامج التعاون مع قطاع الكهرباء فى مصر، منها مشروعات إعادة تأهيل شبكات التوزيع والطاقات المتجددة وبناء القدرات للكوادر البشرية وكفاءة استخدام الطاقة.

وأوضح وزير الكهرباء، أن مصر تتمتع بثراء كبير فى مصادر الطاقات المتجددة والتى تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التى يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى حوالى 90 جيجاوات، مشيرًا إلى أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة، مؤكداً على تعظيم الاستفادة من هذه القدرات فى العديد من المجالات ومن بينها تحلية المياه وانتاج الهيدروجين الأخضر.

وأبدى وزير الكهرباء، ترحيبه بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى فى مشروعات الطاقة المتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر الذى يحظى حالياً باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب، حيث تعمل حاليًا لجنة وزارية على المستوى الوطنى لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة فى المستقبل القريب فى مصر والبحث فى جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ فى الاعتبار التجارب الدولية فى هذا المجال حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.

وأكد شاكر، تطلع مصر للاستفادة من الخبرات اليابانية فى هذا المجال خاصةً مع توقيع اتفاقيات نوايا مع شركة سيمنس الألمانية وشركة ديمى البلجيكية .

وأشاد الرئيس الجديد للوكالة اليابانية للتعاون الدولى (JICA) لمنطقة الشرق الأوسط وأووربا بالعلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات ، كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبيرة فى كافة المجالات، معرباً عن رغبته فى الاستثمار على ارض مصر والمساهمة فى مشروعات الطاقة المتجددة وسيتم بحث كيفية تعزيز التعاون فى مجالات طاقة الرياح ـ والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.

ويأتى هذا اللقاء فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات ، وتنفيذ استراتيجية الدولة التى تهدف إلى التوسع فى مجالات الطاقة النظيفة الخضراء وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية ، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومن بينها انتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الاخضر تمشيا مع التوجه العالمى فى هذا المجال.