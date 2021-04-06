شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يطلق حملة لطرق الأبواب للتوعية بأضرار الزيوت المهدرجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق المجلس القومي للمرأة، حملة لطرق الأبواب تحت عنوان "المعادلة الصح"، والتى ينفذها بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية فى الفترة من 6 لـ28 أبريل 2021.

وتستهدف الحملة رفع الوعى المجتمعى بأضرار استخدام الزيوت المهدرجة وما هيتها والطرق الصحيحة لاختيار منتجات الغذاء الآمنة على صحة المرأة والأسرة.

وتستهدف الحملة 11 محافظة من محافظات الجمهورية هى ( القاهرة- القليوبية- الجيزة – الدقهلية – الغربية- الإسماعيلية- البحيرة –الإسكندرية- المنيا- أسيوط - سوهاج).

وأشارت إيزيس محمود مدير عام الإدارة العامة للتدريب، إلى أن الحملة تهدف إلى التعريف بمدى خطورة استخدام الأطعمة والزيوت المهدرجة على صحة الأسرة وخاصة فيما يتعلق بأمراض القلب، وكيفية التحقق من المنتجات الصحية غير الضارة على صحة الاسرة المصرية وطرق استخدامها.

وأوضحت أنه يسبق تنفيذ الحملة عقد دورة للرائدات الريفيات والمتطوعات وأعضاء فرع المجلس المشاركين، بهدف تدريبهم على رسائل الحملة وشرحها من خلال تعريفهم باضرار الزيوت المهدرجة والاستخدام الآمن والصحي للمواد الغذائية .