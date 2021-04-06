شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن بعض المناطق بمدينة الشيخ زايد لمدة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن قطع المياه عن مناطق (المجاورة 4 الحي13 - المجاورتين2.1 الحي 11 - مشروع السليمانية - مشروع سما زايد - مشروع زايد 2000 - مشروع بيت الوطن)، اعتبارا من الساعة الـ9 صباح غد الأربعاء الموافق 2021/4/7، وحتى الساعة الـ9 صباح بعد غد الخميس الموافق 8/4/2021، نظرا لقيام جهاز المدينة بعمل إحلال وتجديد لخط المياه الرئيسي قطر 1400 مم بخط صلب بدلا من GRP.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن أعمال الإحلال والتجديد تهدف إلى تحسين ورفع كفاءة أداء منظومة المياه بالمدينة.

ويهيب جهاز مدينة الشيخ زايد بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب لسد الاحتياجات للمناطق المتضررة من قطع المياه خلال فترة العمل.