شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يعلن إنهاء إعداد محتوى تفاعلى للمواد الأزهرية للصف الأول الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، جهود الأزهر فى مواكبة ثورة تكنولوجيا المعلومات وتفعيل التحول الرقمى داخل قطاعات مؤسسة الأزهر، وتقديم خدمات تعليمية وإدارية قادرة على مواكبة التغيرات، وخدمات معلوماتية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية شاملة موضوعات إعلامية وخدمية وتعليمية، وذلك خلال كلمته فى افتتاح المؤتمر السنوى الدولى الأول "تعليم الوافدين والتحول الرقمي.. التطلعات– التحديات"، الذى يعقده مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر.

وأعرب وكيل الأزهر عن تمنيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأن يضع هذا المؤتمر رؤية مستقبلية لتعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، وقال الدكتور الضوينى إنَّ ما قدمه الأزهر فى هذا المجال هو بداية طيبة، وخطوة ناجحة ينبغى ألا تتوقف؛ ذلك أن منظومة التعليم فى العالم تشهد تغيرات مهمة ومتنوعة، لا تقف عند حد، بل تسعى للتحديث المستمر، مضيفًا أنه فى ظل هذا الفيض المعرفى والتكنولوجى الذى تأكدت أبعاده اليوم أصبح من الضرورة بمكان أن نستفيد من هذه الفرص التكنولوجية الجديدة لحل العديد من المشكلات فى النظم التعليمية من خلال الأدوات التكنولوجية المتنوعة، وخاصة التطورات على شبكة المعلومات الدولية التى تتيح المعرفة والمعلومات بشكل غير محدود.

وبيَّن وكيل الأزهر أن انتشار جائحة كورونا زاد التحدى وأضاف إلى معايير نجاح المؤسسات أن تكون مرنة مستجيبة لكل طارئ، وأنه أصبح لزاما على المؤسسات التعليمية فى العالم كله إيجاد نظام تعليمى برؤية مستقبلية وسيناريوهات بديلة لسياسات التدريس والتعلم المطلوبة لمواكبة هذه التغيرات الحديثة التى تتيح للطلاب الوصول للمعلومات والأفكار، وأصبح العالم اليوم يسارع الخطى للتخلص من الطرق والقيود التقليدية القديمة المعتمدة فى عملية التعليم، واستبدال هذا بأساليب حديثة تعتمد على استخدام أحدث الوسائل التى يتيحها.

وأوضح وكيل الأزهر أنه فى إطار التحول الرقمى للمعاهد الأزهرية سعى الأزهر الشريف إلى تقديم خدمات تعليمية وإدارية قادرة على مواكبة التغيرات، ومن أهم ما قدمه الأزهر فى هذا الجانب ما يأتي:

- نشر نظام إدارة شئون الطلاب بالمعاهد الأزهرية على شبكة الإنترنت.

- الربط الشبكى بين القطاعات الرئيسة والمناطق الأزهرية بجميع المحافظات.

- توفير خدمة (IP Phone) على الشبكة الداخلية.

- توفير خدمة الإنترنت لجميع الإدارات التعليمية.

- تأمين البيانات الرقمية بالداتا سنتر.

وأضاف الضوينى أن الأزهر الشريف قد قدم عددا من الخدمات المعلوماتية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية شاملة موضوعات إعلامية وخدمية وتعليمية، منها على سبيل المثال:

- التقدم للمعاهد الأزهرية (رياض أطفال وابتدائي) إلكترونيا للعام الثانى على التوالي.

- نظام معلومات إحصائى شامل للمعاهد ومقومات العملية التعليمية.

- نظام إلكترونى لشئون الطلاب لجميع المعاهد الأزهرية يشمل بيانات طلاب المعاهد الأزهرية، والعديد من الخدمات والاحصائيات عن الطلاب.

- التقدم للشهادة الثانوية الأزهرية إلكترونيا.

- الطعون وتظلمات الطلاب بالشهادة الثانوية، من خلال الإدارات التعليمية (198) إدارة تعليمية على مستوى الجمهورية.

- خدمة استخراج الشهادة الثانوية الأزهرية إلكترونيا من المناطق الأزهرية.

- تأهيل ما يقرب من ألف معلم كمدربين للتعلم عن بعد لنشر ثقافة التعلم الإلكترونى والتحول الرقمى من خلال خدمات أوفيس 365.

وبالنسبة للمحتوى التعليمى أوضح الدكتور الضوينى أن الأزهر الشريف قام بعدد من الإجراءات منها:

- الانتهاء من إعداد محتوى تفاعلى للمواد الأزهرية للصف الأول الثانوى ويجرى حاليا استكمال باقى الصفوف الدراسية.

- إعداد حلقات فيديو للمواد الأزهرية للمرحلتين الإعدادية والأزهرية، وتم نشرها على بوابة الأزهر ومنصات التواصل.

- إعداد محتوى تفاعلى لمرحلة رياض الأطفال طبقا للمنهج الجديد.

- وجار الإعداد لبث حلقات تلفزيونية على قنوات التليفزيون المصري: الثانية والثالثة.

أما المنصات الرقمية:

- فقد تم توفير صفحات خاصة بالمنهج الدراسى (الكتب الدراسية - نواتج التعلم – الكتاب الإلكتروني) لجميع الصفوف الدراسية على بوابة الأزهر.

- وتوفير خدمات أوفيس 365 التعليمية من ميكروسوفت للمعلم والطالب، وتم تسليم إيميل مؤسسى لجميع العاملين بالأزهر الشريف، وقد استفاد مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين من هذه الخدمة بشكل ملحوظ من خلال المحاضرات والاختبارات للطلاب من بعض الدول الأسيوية.