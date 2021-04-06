شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعلن دخول أول شحنة برتقال مصرى إلى الأسواق اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، دخول أول شحنة برتقال إلى اليابان بنجاح بعد تنفيذ جميع طلبات الحجر الزراعى اليابانى واستيفاء المواصفات الفنية اليابانية الشديدة والتى تعتبر هى الأصعب على مستوى العالم.

وأضاف القصير، في بيان اليوم، الثلاثاء، أن جميع إجراءات الفحص فى الميناء اليابانى على البرتقال المصرى تمت بنجاح وجاءت كلها مطابقة لكافة الاشتراطات اليابانية والمقاييس الدولية وذلك بشهادة اليابانيين الذين أشادوا بالمنظومة الرقابية التى يقوم بها الحجر الزراعى المصرى على الصادرات.

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أنه على مدار عام 2019 كثف الحجر الزراعى المصرى مفاوضاته مع الجانب اليابانى حيث تم الاتفاق على خطة العمل لبدء التصدير بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة فى اليابان، والتى انتهت بنشر قرار بفتح السوق اليابانى أمام اصناف الموالح المصرية فى الجريدة الرسمية اليابانية.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصرى، إن فتح السوق اليابانى بمثابة التحدى الأكبر الذى خاضه الحجر الزراعى فى السنوات الأخيرة فى مجال فتح الأسواق الجديدة وذلك نظرا للاشتراطات الحجرية المكثفة من الجانب اليابانى وصعوبة المفاوضات إلا أن فتح هذا السوق أمام الصادرات المصرية يعتبر بمثابة علامة الجودة العالمية والتى تشهد بها جميع دول العالم خلال الفترة الماضية واحتلال مصر المراكز المتقدمة فى الصادرات كالمركز الأول عالميا فى تصدير البرتقال.

الجدير بالذكر أن وزير الزراعة كان قد أعلن فى شهر نوفمبر الماضى عن فتح الاسوق اليابانية لأول مرة أمام جميع الموالح المصرية بعد العديد من المفاوضات الجادة.