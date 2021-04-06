شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد يقظة سائق قطار الأقصر وكيف أنقذت حمارا مربوطا على السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذت العناية الإلهية، مساء أمس، الاثنين، "حمارا" فوجئ قائد قطار الأقصر أثناء مروره بأنه كان مربوطا على شريط السكة الحديد، وتركه صاحبه وغادر المكان، فنزل السائق من قطاره، وفك قيد الحيوان المربوط واستكمل رحلته.

وكان محمد عبد المغنى، سائق القطار رقم 751 "أسوان - الأقصر" أثناء مروره بمنطقة نائية تابعة لمحافظة الأقصر، اضطر للتوقف بعد أن فوجئ بوجود حمار مربوط على شريط السكة الحديد بعد أن تركه صاحبه وغادر المكان، ونزل السائق من قطاره وفك قيد الحيوان المربوط واستكمل رحلته.

وكان فى لفتة إنسانية.. تفاجأ سائق قطار روسى قادما من القاهرة - سوهاج بمرور جنازة كبيرة على شريط السكة الحديد أمام نجعى الجعران بقرية بنى هلال والشيخ صالح دائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج للدفن بالمقابر بنجع الشيخ صالح فوقف لها على بعد حوالى 70 مترا.