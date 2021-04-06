شكرا لقرائتكم خبر عن بشعار «رمضان يجمعنا في نوتردام الإسكندرية» تنظيم ورشة عمل لتصنيع مستلزمات رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت شعار «بالموهبة والإبداع نبني مصر»، و«رمضان يجمعنا في نوتردام الإسكندرية».. نظم قسم الموهوبين والتعلم الذكي بالتعاون مع مدرسة نوتردام دي سيون التابعة لإدارة شرق التعليمية في الإسكندرية، وتوجيه الاقتصاد المنزلي ورشة عمل رمضانية، تحت رعاية الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، وحضور الدكتورة همت أبو كيلة مدير عام إدارة شرق التعليمية، التابع لها المدرسة.

وقالت «همت»، إن الورشة الرمضانية أقيمت بحديقة المدرسة، وتضمنت تصنيع فوانيس رمضان ومستلزمات الزينة ومدفع الإفطار من خلال إعادة التدوير أكواب البلاستيك ومواد صديقة للبيئة مثل صناديق الرنجة والخيط وزجاجات المياة الفارغة، الكرتون ومواد أخرى، مثل الخرز والكرستال، مشيرة إلى أنه تم عمل فوانيس رمضان وسبح إسلامية ومسيحية، وعربات الفول، وعربة القطايف من مخلفات البيئة بعد إعادة تدويرها.

"رمضان يجمعنا" .. ورشة عمل رمضانية لتدريب الطلاب الموهوبين على الفوانيس ومدفع الافطار (صور)

"رمضان يجمعنا" .. ورشة عمل رمضانية لتدريب الطلاب الموهوبين على الفوانيس ومدفع الافطار (صور)

"رمضان يجمعنا" .. ورشة عمل رمضانية لتدريب الطلاب الموهوبين على الفوانيس ومدفع الافطار (صور)

وأوضحت مدير عام إدارة شرق التعليمية أنه شارك فى الورشة التي سبقت بداية شهر رمضان بأيام، والتي قام بالتدريب فيها أندرو إبراهيم الطالب بالصف الثانى الثانوى بمدرسة الرمل الثانوية بنين، طلاب مدارس جيرار، ومحمود سامي البارودي وهدى شعراوي، والايمان الخاصة، والظاهرية بنات، والابراهيمية بنات، وبدعم وتشجيع من جورج نسيم منسق المدارس الكنائسية، وقام القسم وتوجيه الاقتصاد المنزلي بتقسيم الأعمال على هيئة مجموعات بسيطة ومراعاة التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية وجو من السعادة من الجميع والطلاب والحضور.

ولفتت إلى أنها شاركت الطلاب الورشة وأصرت على الحضور ومناقشتهم في كل الأعمال والتقاط الصور التذكارية معهم قبل تكريمهم ومنحهم شهادات تقديرية، وذلك للاحتفال بقرب بداية شهر رمضان

"رمضان يجمعنا" .. ورشة عمل رمضانية لتدريب الطلاب الموهوبين على الفوانيس ومدفع الافطار (صور)

"رمضان يجمعنا" .. ورشة عمل رمضانية لتدريب الطلاب الموهوبين على الفوانيس ومدفع الافطار (صور)

"رمضان يجمعنا" .. ورشة عمل رمضانية لتدريب الطلاب الموهوبين على الفوانيس ومدفع الافطار (صور)

"رمضان يجمعنا" .. ورشة عمل رمضانية لتدريب الطلاب الموهوبين على الفوانيس ومدفع الافطار (صور)

"رمضان يجمعنا" .. ورشة عمل رمضانية لتدريب الطلاب الموهوبين على الفوانيس ومدفع الافطار (صور)

"رمضان يجمعنا" .. ورشة عمل رمضانية لتدريب الطلاب الموهوبين على الفوانيس ومدفع الافطار (صور)

"رمضان يجمعنا" .. ورشة عمل رمضانية لتدريب الطلاب الموهوبين على الفوانيس ومدفع الافطار (صور)

"رمضان يجمعنا" .. ورشة عمل رمضانية لتدريب الطلاب الموهوبين على الفوانيس ومدفع الافطار (صور)

"رمضان يجمعنا" .. ورشة عمل رمضانية لتدريب الطلاب الموهوبين على الفوانيس ومدفع الافطار (صور)

"رمضان يجمعنا" .. ورشة عمل رمضانية لتدريب الطلاب الموهوبين على الفوانيس ومدفع الافطار (صور)

"رمضان يجمعنا" .. ورشة عمل رمضانية لتدريب الطلاب الموهوبين على الفوانيس ومدفع الافطار (صور)

"رمضان يجمعنا" .. ورشة عمل رمضانية لتدريب الطلاب الموهوبين على الفوانيس ومدفع الافطار (صور)