شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: إلحاق 24 طالبا من "تكافل وكرامة" بالجامعة الأمريكية والألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، عن التحاق 24 طالبا من طلاب "تكافل وكرامة" بالجامعة الأمريكية والألمانية، بالتعاون مع الشركاء "وكالة التنمية الأمريكية" والجمعية الشرعية، مشددة على أهمية دعم هؤلاء الطلاب.

وأعلنت وزيرة التضامن في تصريحات لبرنامج "هذا الصباح"، مع أسماء مصطفى على شاشة "اكسترا نيوز"، تخصيص أماكن في كل جامعة لهؤلاء الطلبة ، معلقة: "لأن ليهم حق علينا واستثمار في البشر و طالما تفوقوا ونجحوا يبقا يستحقوا هذا الدعم من الدولة كلها".