شكرا لقرائتكم خبر عن مركز معلومات المناخ يحذر من انخفاض درجات الحرارة تبدأ الخميس على شمال البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد على فهيم المنسق العلمي للجنة متابعة التغيرات المناخية، ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، بوزارة الزراعة، أن هناك استمرار لوجود الكتلة الدافئة التى تسبب ارتفاع آخر فى الحرارة اليوم الثلاثاء لتكون حول 35 إلى 37 فى معظم الجمهورية .

أضاف فهيم فى بيان صحفى اليوم، أنه من المتوقع أن تسيطر كتلة شمالية باردة مرة أخرى ليحدث انخفاض كبير في الحرارة بداية من الخميس على شمال الجمهورية ثم تعم كل الانحاء يوم الجمعة، و يستمر الانخفاض طول الاسبوع القادم لكنه ليس بدرجة الموجة السابقة .

أوضح فهيم أنه الأجواء الباردة سوف تستمر ليلا مع هبات رياح متوسطة إلى قوية تبدأ من بعد ظهر يوم الأربعاء على مناطق الدلتا ثم تستمر متفرقة أيام الخميس والجمعة والسبت، وهو ما يتطلب الحذر فى رى القمح خلال تلك الأيام.

أكد فهيم استمرار معاناة أشجار الفاكهة الصيفية (مانجو ، برتقال ، زيتون ، كمثرى ، برقوق ، مشمش ، خوخ ، نخيل ) في تأخر العقد أو زيادة تساقط العقد الصغير ، لذلك يجب عد الاستعجال فى رش الجبرليك للعنب.

أضاف أن هناك زيادة لمعدلات التنفيل في الخضر الصيفية "بطيخ ، كنتالوب ، شمام ، طماطم" لافتا إلى أن الفاصوليا الصيفي المتأخرة سوف تحتاج معاملة خاصة، وكذلك الخضر الصيفية حديثة الشتل أو الزراعة.

أكد فهيم أن هناك معدلات انبات ونمو ضعيفة للمحاصيل الصيفية "ذرة ، فول صويا ، عباد شمس ، سمسم ، فول سوداني ، بطيخ لب "، فى حين أن الجو مناسب جدا للمحاصيل الشتوية (القمح والفول والشعير) والمحاصيل الأرضية في أواخر عمرها (البطاطس والبصل والثوم والبنجر) والمحاصيل الطبية العطرية ( كمون ، يانسون، كسبرة ، شمر ، كراوية ) .