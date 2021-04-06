شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل" تمنح 22 عاملا بجهاز تنظيم النقل البرى صفة الضبطية القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء قرار وزارة العدل، بمنح 22 من العاملين بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولى صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2019 بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولى.

وتضمنت الاسماء السيد محمد محمد متولى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولى، وعماد الدين محمد محمود نائب رئيس جهاز تنظيم النقل البري، محمد عنانى عبد اللطيف خلف الله مدير عام المراقبة الفنية على النقل البري للركاب والبضائع، إبراهيم فتحى على سعد مدير عام الإدارة العامة لتراخيص خدمات النقل البري للركاب بين المدن.