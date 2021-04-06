شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن جائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن فتح باب التقدم لنيل جائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء لعام 2021 في نسختها السادسة، والتي تم إطلاق الإعلان عنها من خلال اليونسكو في 8 مارس 2021، مشيراً إلى أن هذه الجائزة هى الأولى من نوعها في اليونسكو، فهى تعرض لمشاريع ناجحة من شأنها تحسين وتعزيز الطموحات التعليمية للفتيات والنساء.

من جانبها، قالت الدكتورة غادة عبد البارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالي، إن الجائزة تهدف إلى مكافأة الجهود المتميزة التي يقدمها الأفراد أو المؤسسات أو المنظمات التي تضطلع بأنشطة في مجال تعليم الفتيات والنساء، وكذلك الأنشطة التي تتسم بالابتكار أو التي تحدث أثراً عظيماً، من خلال التمويل المقدم من الحكومة الصينية إسهاماً في تحقيق أولوية اليونسكو العامة والمتمثلة في المساواة بين الجنسين، والشراكة العالمية لتعليم الفتيات والنساء.

ومن المقرر أن يتم اعتماد الترشيحات من خلال اللجان الوطنية بحد أقصى 3 ترشيحات لكل دولة، وعلى المتقدمين موافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالآتي:

• ملخص للمشروع المقدم لنيل الجائزة.

• خطاب ترشيح موجه للجنة الوطنية المصرية لليونسكو.