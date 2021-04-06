شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: تغيرات سريعة وحادة بحالة الطقس واستمرار ارتفاع الحرارة اليوم وغدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية، تشير إلى تغيرات سريعة وحادة فى حالة الطقس من حيث درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه سيستمر ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا الأربعاء ومن المتوقع تصل أن درجة الحرارة على القاهرة 35 درجة مئوية، وينتهى الأسبوع بانخفاض كبير فى درجات الحرارة لتصل 20 درجة مئوية على شمال البلاد.

ويشهد اليوم الثلاثاء ارتفاع أخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة ، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف عبر جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.



آخر صور للأقمار الصناعية