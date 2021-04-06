شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يبحث مستجدات العمل بإنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" وجاريث براون رئيس مجلس إدارة شركة "أوك القابضة للتطوير" والوفد المرافق لهما، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث مستجدات التعاون المشترك فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات.

أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هذا اللقاء يأتى بهدف بحث الموقف التنفيذى للتعاون المشترك القائم في مجال إقامة وتشغيل محطات تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية من خلال تأسيس شركة مساهمة لهذا الغرض، مؤكداً على اهتمام القيادة السياسية بملف إدارة المخلفات وسرعة تنفيذ استراتيجية تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة، نظراً لما له من مردود كبير لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، وكذا تحقيق عائد اقتصادى من عملية تدوير المخلفات، مضيفاً أن الوزارة بصدد الإنتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع بموقع أبو رواش بمحافظة الجيزة بالتعاون مع "جرين تك" و"أوك".

وأعرب الوزير "مرسي" عن سعي وزارة الإنتاج الحربي لتوظيف كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بالتعاون مع وزارتيّ البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، وذلك بالشكل الأمثل الذي يحقق الاستفادة القصوى من كمية المخلفات المتولدة يومياً وتحويل المخلفات بمصر إلى حلول ذكية للطاقة، مؤكداً أن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على نقل التكنولوجيات الحديثة فى مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة لها، والتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة بمجال إدارة المخلفات في تنفيذ تلك النوعية من المشروعات لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية بما يعزز الاقتصاد القومى.

ومن جانبه، أوضح روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" أنه تم خلال اللقاء استعراض الخطوات التنفيذية والمخطط الزمني لمشروع إنشاء محطات تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية، مؤكداً على أن إقامة هذه المحطات سيزيد من القيمة المضافة للمخلفات، وأشاد "فالك" بما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة وهو ما يمهد الطريق لتحقيق تعاون مشترك مثمر.

فيما أشار جاريث براون رئيس مجلس إدارة شركة "أوك القابضة للتطوير" إلى أن شركته ستقوم بالتمويل المالي لتأسيس الشركة المساهمة المزمع تأسيسها لإقامة وتشغيل مصانع تحويل النفايات إلى مصدر لتوليد الطاقة الكهربية بموجب بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركتيّ "جرين تك إيجيبت" و"أوك القابضة"، مضيفاً أن تأسيس هذه الشركة سيحقق عائداً اقتصادياً كبيراً لمصر وبعداً قومياً يساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال توليد الطاقة الكهربائية من المخلفات البلدية الصلبة بإستخدام طرق تكنولوجية حديثة.

وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، على حرص الوزارة على أن يكون التعاون في هذا المجال قائماً على أساس التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا فيما يتعلق بتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة، لافتاً إلي سعي الوزارة الدائم إلى التكامل مع الوزارات والجهات المختلفة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.