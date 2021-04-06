شكرا لقرائتكم خبر عن ذروة ارتفاع الحرارة يعقبه انخفاض وأتربة عالقة.. خريطة الظواهر الجوية حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021 إلى الأحد 11 أبريل 2021، حيث يشهد اليوم أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد
وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية : - يوم الثلاثاء 6 أبريل :
أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد
نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة
- يوم الأربعاء 7 أبريل:
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية
- يوم الخميس 8 أبريل :
أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد .
- يوم الجمعة 9 أبريل :
اعتبارا من الجمعة 9 أبريل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 4 : 6 ) درجة ليسود طقس لطيف شمالا حتى القاهرة معتدل جنوبا نهارا بارد ليلا .
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية و الوجه البحري و القاهرة و جنوب البلاد .
- يوم السبت 10 أبريل :
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وجنوب البلاد .
يوم الأحد 11 أبريل:
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية جنوب سيناء وشمال الصعيد .
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة واضطراب الملاحة البحرية.