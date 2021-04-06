شكرا لقرائتكم خبر عن ذروة ارتفاع الحرارة يعقبه انخفاض وأتربة عالقة.. خريطة الظواهر الجوية حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021 إلى الأحد 11 أبريل 2021، حيث يشهد اليوم أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد





وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية : - يوم الثلاثاء 6 أبريل :

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد

نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة





أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى

- يوم الأربعاء 7 أبريل:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية



- يوم الخميس 8 أبريل : - يوم الخميس 8 أبريل : أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد .





- يوم الجمعة 9 أبريل :

اعتبارا من الجمعة 9 أبريل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 4 : 6 ) درجة ليسود طقس لطيف شمالا حتى القاهرة معتدل جنوبا نهارا بارد ليلا .

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية و الوجه البحري و القاهرة و جنوب البلاد .





- يوم السبت 10 أبريل :

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وجنوب البلاد .





يوم الأحد 11 أبريل:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية جنوب سيناء وشمال الصعيد .

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة واضطراب الملاحة البحرية.