شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الإسكندرية تعلن عن كشف أثرى جديد بالأقصر السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور مصطفى الفقي ، إن "مركز الدكتور زاهى حواس للمصريات " بالمكتبة سيعلن عن كشف أثرى جديد ، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 10 أبريل ، بمنطقة هابو بمدينة الأقصر.

وأشاد الفقى بالجهد المبذول الذى يقوم به الدكتور زاهى حواس، وفريق العمل من العلماء والعمال المصريين، لتنفيذ الحفائر لاكتشاف أسرار وكنوز الحضارة المصرية القديمة، التى تبهر العالم أجمع ، بما يؤكد أن مصر تفتح عصراً جديداً لحماية آثارها الوطنية.

وأكد رئيس مكتبة الإسكندرية على ثراء مصر وغناها بثرواتها التاريخية والأثرية ، مشيرا إلى أن المكتبة تفخر بانتماء هذا المركز له.

مؤكدا أن ما يجرى حاليًا على أرض الأقصر هو تأكيد للوطنية المصرية ، واحترام للتراث.

وأشار الفقى إلى أن هذا الكشف سيساهم فى كشف الغموض عن حقب مختلفة، موضحا أن كل اكتشاف جديد يزيل الغطاء عن كثير من المعلومات والمعارف التى لم تكن متاحة من قبل.