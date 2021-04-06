شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح تفاصيل وضوابط تصحيح امتحانات الثانوية العامة الورقية والان مع تفاصيل الخبر
كانت وزارة التربية والتعليم أكدت أنه سيتم إعداد النتيجة فى صورة تقديرات بالألوان المحددة، لتحديد نتيجة الطالب النهائية، وفى حالة ظهور النتيجة النهائية للطالب ووجود مؤشر النتيجة بالمنطقة الرمادية" ضعيف"، فى مادة أو أكثر يكون له الحق فى أداء امتحان الدور الثانى فى تلك المواد، موضحة أنه بالنسبة لامتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع ومواد الهوية القومية للمدارس الدولية تمتحن فى المدرسة تحت إشراف الإدارة التعليمية.
جدير بالذكر، أن الوزارة أعلنت أن متوسط الدرجات التي يحصل عليها الطالب في امتحانات شهر أبريل وشهر مايو نتيجة الفصل الدراسي الثاني، وتحسب بنسبة 100% من الدرجة العظمى للمادة بشرط حضور الطالب لامتحان الفصل الدراسي الأول وأداء الامتحان التكميلي (في حالة كان مقرر له امتحان تكميلي).
و تُعقد الامتحانات مجمعة بواقع 15 سؤال للمادة بنوعية اختيار من متعدد في زمن قدره ساعة على أن تكون الاجابة بنفس ورقة الأسئلة (وليس بابل شيت) ويزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة بديلاً عن اصطحاب الكتاب المدرسي.