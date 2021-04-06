المقاولون العرب تفوز بمشروع طريق دولي بتشاد بقيمة 93.5 مليون يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عن فوز الشركة بمشروع طريق أبشا- أبوغلام بقيمة 93.5 مليون يورو، بعد منافسة كبيرة مع عدد من الشركات إلا أنها تفوقت نتيجة خبرتها الكبيرة وجودة أعمالها.

وأضاف فاروق، في بيان اليوم، أن المشروع تابع لوزارة البنية التحتية بتشاد ويقوم بتمويله البنك الإسلامي للتنمية, ويعتبر جزء من الطريق الدولي الرابط بين مدينة أنجمينا العاصمة التشادية ومدينة الخرطوم العاصمة السودانية، حيث تبعد مدينة أبشا 1000 كم تقريبا شرق العاصمة التشادية.

وأشار رئيس المقاولون العرب، إلى أهمية الطريق الكبيرة في دفع عجلة التنمية التجارية، والإقتصادية والإجتماعية لشرق دولة تشاد نظراً لقربها من السودان ،ويبلغ طول الطريق95 كم، و بعرض 10 أمتار ومدة تنفيذه 36 شهراً مع مراعاة فترات التوقف بسبب الأمطار.

وأضاف رئيس المقاولون العرب أن المشروع يشمل تنفيذ 5 كم من الطرق الداخلية للمدينة، وكذلك إنشاء محطة لقياس الوزن ، وأسوار من الخرسانة المسلحة لبعض المدارس الموجودة بالمدينة و10 آبار للمياه، وأعمال صناعية منها عدد 8 كباري بأطوال مختلفة وكذلك إنشاء عدايات بأبعاد مختلفة بإجمالي 8000 متر طولي على طول الطريق، واستراحة بإجمالي مساحة 1500 متر مسطح، وكذلك تقوم الشركة بتركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية على مداخل المدن و القرى التى تقع على الطريق.

واختتم فاروق بأن الشركة نفذت العديد من مشروعات الطرق و المبانى و حالياً تنفذ أعمال تدعيم طريق جيلنجدنج - بونجور وإنشاء 10 كم طرق داخل مدينة بونجور كما يجرى إنشاء مبنى وزارة الخارجية وكذلك مبانى فرع جامعة الأسكندرية و تشمل مبنيان لكليتى الطب البيطرى و الزراعة،وأن الشركة سبق أن حصلت على وسام فارس من دولة تشاد تقديرا لما قامت به من تنفيذ مشروعات طرق ومبانى و تعمل فى تشاد و كافة البلدان الأفريقية الشقيقة من أجل المساهمة فى تنميتها و نقل الخبرات لأبناءها.